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”Kristna” energidrycker väcker kritik
Växande marknad för kristna influerare som säljer produkter med religiös profil – från kosttillskott och hudvård till energidrycker
Amerikanska företags användning av Jesusmotiv på energidrycker har kritiserats. Läskburkarna på bilden har inget att göra med de aktuella energidrycksföretagen.
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Energidrycker med Jesusmotiv har blivit en nisch på den amerikanska marknaden. Kritiker menar att religion riskerar att bli ett sätt att sälja produkter.