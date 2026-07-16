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”Kristna” energidrycker väcker kritik

Växande marknad för kristna influerare som säljer produkter med religiös profil – från kosttillskott och hudvård till energidrycker

Amerikanska företags användning av Jesusmotiv på energidrycker har kritiserats. Läskburkarna på bilden har inget att göra med de aktuella energidrycksföretagen.
Joel Gabrielsson
Joel Gabrielsson Reporter
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Energidrycker med Jesusmotiv har blivit en nisch på den amerikanska marknaden. Kritiker menar att religion riskerar att bli ett sätt att sälja produkter.

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