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Foster börjar räknas som familjemedlemmar i Madrid
Kan bli lag i hela Spanien • Tolkas som inlägg i abortdebatten
Den nya lagstiftningen har varit en hjärtefråga ”till försvar för livet” för Isabel Díaz Ayuso, del av den konservativa falangen i Partido Popular (PP).
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14 veckor gamla foster kommer från och med nu att räknas som fullvärdiga familjemedlemmar i regionen Madrid, efter att en kontroversiell lag nu gått igenom. Partierna till höger i spansk politik ämnar driva igenom en liknande lag i hela landet, om de vinner valet nästa år.