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Polisen utreder om ”Gazaskylt” förminskade Förintelsen

Tjänstgörande polisman anmälde misstanke om hets mot folkgrupp efter pro-palestinsk demonstration

Palestinademonstranter använde en kopia av den skylt som förknippas med koncentrationslägret Auschwitz, men texten ”Arbeit macht frei” var utbytt mot ”Gaza”.
Thomas Österberg Reporter
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Polisen ska utreda om Förintelsen uppenbart förminskades under en pro-palestinsk demonstration, där texten på en kopia av Auschwitz-skylten byttes ut mot ”Gaza”. En närvarande polisman anmälde efteråt misstanke om hets mot folkgrupp.

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