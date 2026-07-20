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Tysk kristdemokrat avgår efter att ha agerat i strid med partiets värderingar
Jens Spahn och hans make skaffade barn med hjälp av surrogatmamma
CDU-politikern Jens Spahn avgår från sina uppdrag efter att ha agerat i strid mot partiets värderingar.
Michael Kappeler / AP / TT
Att inte leva som man lär kan få stora konsekvenser även om det inte handlar om lagbrott. Det har den tyske CDU-politikern Jens Spahn fått erfara. På lördagen tvingades han avgå som gruppledare för sitt parti sedan det blivit känt att han och maken skaffat barn med hjälp av en surrogatmamma, ett förfarande som CDU tydligt motsätter sig.