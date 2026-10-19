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Skola kritiseras efter lektion med kristet fokus – hänvisade bland annat till ”What Would Jesus Do?”

Skolinspektionen kräver att konfessionell grundskola ändrar undervisning

Skolinspektionen har granskat en konfessionell skola i Stockholmsområdet.
Johannes Ottestig Reporter
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Elever på en konfessionell grundskola i Stockholmsområdet fick titta på en film om den kristna idrottaren Eric Lidell och på en annan lektion reflektera över frågan ”Vad skulle Jesus göra?”. Nu får skolan kritik av Skolinspektionen.

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