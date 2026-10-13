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Rykten och bråk mellan katoliker och evangelikala i brasilianska valet
Brasiliens skyddshelgon mitt i debatten
Rykten om att presidentkandidat Flávio Bolsonaro vill avskaffa Brasiliens skyddshelgon Vår fru av Aparecida spreds under valrörelsen.
Bruna Prado/TT, Wikimedia Commons
Falska nyheter om att den evangeliska presidentkandidaten Flávio Bolsonaro skulle vilja avskaffa Brasiliens skyddshelgons status har fått stor spridning i brasilianska valet. Sittande presidenten Lula har sagt att ingen kommer att röra helgonet så länge han är president.