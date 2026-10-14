Jesus för unga, Bibelns trovärdighet, hbtq och Alpha på ”smörgåsbord” i frikyrkligheten

Jesus Conference i Örebro har sett en ökning av deltagare år efter år. Marie Luanda

Det är konferenstätt i svensk fri­kyrklighet under oktober. Ett ”smörgås­bord” av arrangemang finns att välja ifrån. Jesuskonferens för unga vuxna i Örebro, samling kring Bibelns tro­värdighet i Nässjö, nationell ledar­konferens med Alpha samt Jesus och hbtq i huvudstaden är några av eventen.

Stora frikyrkliga sommarkonferenser som Nyhemsveckan, Torpkonferensen och Hönökonferensen samlar tusentals kristna i juni-juli. Men en bit in på hösten – när församlingsarbetet har kommit i gång ordentligt – blir det högtryck för samlingar av mer specialkaraktär.

Nu är det inte frikyrkosamfunden som står som arrangörer, utan mer av fristående organisationer och nätverk i kristenheten som bjuder in.

Här finns ett rikt utbud för olika målgrupper. Konferenserna arrangeras för att inspirera och utrusta det kristna fotfolket och deras ledare, men ibland även för att bilda opinion utåt och väcka engagemang i olika sakfrågor som hbtq, Bibelns trovärdighet eller om Jesu andra återkomst.

Fullsatt av unga vuxna

I Örebro samlas på lördag 4 000 unga vuxna till Jesus Conference på en fullsatt Conventum Arena (17 oktober). Det är den överlägset största konferensen nu under hösten – och lockar deltagare från olika kyrkor och samfund inom kristenheten, med betoning på den karismatiska frikyrkligheten.

”Mer av Jesus och mindre av oss”, har visionen formulerats.

Jesus Conference startades av några unga och entusiastiska killar 2023 och har i år även fått en motsvarighet i Oslo, tidigare i september.

Bibeln i fokus

En ny bibelöversättning av Nya testamentet, NT 2026, lanserades nyligen vid Bokmässan i Göteborg och märks också av i konferensutbudet. I Oskarshamn inbjuder kyrkorna allmänheten till en bibelfestival i stadens kulturhus (14–23 oktober). Föreläsningar, konstutställning, biofilm, konserter, biblisk pizza och möte med personer från Bibeln står på programmet.

I Nässjö anordnas en heldag om Bibeln på temat ”trovärdig och sann”, mer internt riktad till kristenheten (24 oktober). Ett tjugotal pastorer, teologer och forskare medverkar. Bland andra Seth Erlandsson, docent i Gamla testamentets exegetik.

Heldagen motiveras med att det finns ett behov av att stå tillsammans i en tid där Bibelns auktoritet ”ofta kritiseras på osakliga grunder, eller med grumliga motiv”. Gå ut mission, Svenska evangeliska alliansen och Claphaminstitutet står som huvudarrangörer ihop med Missionskyrkan i Nässjö.

"Jesus älskar hbtq" återkommer till Immanuelskyrkan, Stockholm. Sebastian Strand

Piensoho medverkar

Samma veckoslut (23-24 oktober) bjuder organisationen Jesus älskar hbtq för fjärde året in till konferens, i Immanuelskyrkan i Stockholm. I år extra uppmärksammad genom att Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare och tidigare Filadelfiapastorn Niklas Piensoho är en av talarna. Medverkar gör också artisten och pastorssonen Andreas Wijk, som tillsammans med sin pappa Thomas Wijk precis har kommit ut med en självbiografisk bok.

När Alpha Sverige kallar till nationell ledarkonferens brukar en bredd av församlingsledningar och Alphagruppsledare samlas, från såväl frikyrkan som delar av Svenska kyrkan. Det sker nu till helgen (16-17 oktober) i Citykyrkan i Stockholm.

Flera av ledarna inom Alpha International och församlingen Holy Trinity Brompton i London medverkar som talare. Bland dessa finns Emmy Wilson, tidigare sjuksköterska som har jobbat på fängelser med Alpha och grundkursen i kristen tro, och som har lång erfarenhet av att ha fått se människor få ett möte med den helige Ande och det profetiska. I Citykyrkan leder hon ett seminarium med rubriken ”Sätt människor fria: en fördjupning i bönetjänst”.

Fördjupning i bönetjänsten

Folkungakyrkan i Stockholm bjuder in till tredagarskonferensen ”Kungen kommer”, som aktualiserar frågan om Jesu återkomst (15-17 oktober), där Joel Richardson från USA undervisar ihop med flera svenska förkunnare. Fullbokat, enligt hemsidan.

I Uppsala vänder fristående församlingen Echurch sig till kristna företagare och affärsmän med konferensen ”Arise and shine” (16-17 oktober).

Kreativa torget under ungdomskonferensen Kaleo 2025. I år hålls den i Falun. Albin Larsson

Spaning in i frikyrkligheten

Oktober avslutas med ungdomskonferensen Kaleo inom Evangeliska frikyrkan, som i år hålls i Lugnetkyrkan i Falun i anslutning till allhelgonahelgen (29 oktober–1 november). Unga människor som vill upptäcka och fördjupa kallelsen för ett liv med Jesus är målgruppen.

Ovanstående är inte heltäckande, men några viktiga nedslag bland konferenser som har dykt upp i frikyrkligheten. Det är också en spaning att ha med sig över viktiga frågor och grupper som just nu är aktuella inom frikyrkorna och kristenheten i stort.