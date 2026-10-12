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Sju av åtta topposter i kyrkomötet går till Socialdemokraterna
”Aldrig under kyrkomötets historia har en grupp ansett sig vara berättigad till så många ordförandeposter”
Arbetet i kyrkomötets samtliga utskott leds nu av kyrkopolitiker som politiskt lutar åt vänster. Sju utskottsordförande är socialdemokrater, den åttonde har hämtats från Vänstern i Svenska kyrkan.
Arash Asadi / Grafik: Natanael Gindemo
Toppost efter toppost i Svenska kyrkans högsta beslutande organ har gått till socialdemokrater. På sju av åtta ordförandestolar i kyrkomötets utskott sitter nu kyrkopolitiker från S.