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Sju av åtta topposter i kyrkomötet går till Socialdemokraterna

”Aldrig under kyrkomötets historia har en grupp ansett sig vara berättigad till så många ordförandeposter”

Arbetet i kyrkomötets samtliga utskott leds nu av kyrkopolitiker som politiskt lutar åt vänster. Sju utskottsordförande är socialdemokrater, den åttonde har hämtats från Vänstern i Svenska kyrkan.
Arash Asadi byline
Arash Asadi Reporter
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Toppost efter toppost i Svenska kyrkans högsta beslutande organ har gått till socialdemokrater. På sju av åtta ordförandestolar i kyrkomötets utskott sitter nu kyrkopolitiker från S.

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