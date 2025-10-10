Nyheter

Två anhållna för misshandeln av ”Alex”

Ska ha börjat gräla om Israels krigföring i Gaza • Händelsen fångades på film av förbipasserande • Tips ledde till anhållanden

Arash Asadi
Reporter
Publicerad

Två unga killar misshandlade 41-årige Alex svårt. Strax innan ska de ha börjat gräla om kriget i Gaza. Nu har polisen anhållit två misstänkta gärningsmännen.

