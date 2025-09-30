Nyheter
Joakim Lundqvist: 900 muslimer har blivit frälsta i Livets ord sedan 2015
Tidigare huvudpastorn dock förvånad över publicering som uppger att församlingen har ”hundratals” med namnet Muhammed i sin verksamhet
Joakim Lundqvist, tidigare huvudpastor för församlingen Livets ord, Uppsala.
Thomas Österberg
Livets ord valde att satsa stort på nyanlända flyktingar under flyktingkrisen år 2015. Enligt en artikel i den amerikanska tidningen Christianity Today ska 900 muslimer ha blivit frälsta tack vare detta, något som den tidigare pastorn Joakim Lundqvist bekräftar.