Joakim Lundqvist: 900 muslimer har blivit frälsta i Livets ord sedan 2015

Tidigare huvudpastorn dock förvånad över publicering som uppger att församlingen har ”hundratals” med namnet Muhammed i sin verksamhet

Joakim Lundqvist, tidigare huvudpastor för församlingen Livets ord, Uppsala.
Jacob Zetterman
Reporter
Livets ord valde att satsa stort på nyanlända flyktingar under flyktingkrisen år 2015. Enligt en artikel i den amerikanska tidningen Christianity Today ska 900 muslimer ha blivit frälsta tack vare detta, något som den tidigare pastorn Joakim Lundqvist bekräftar. 

