SST förtydligar bidragsregeln om att samla in uppgifter om kyrkobesökare
Centrala medlemsregister hos samfunden är inget krav från myndigheten • Någon form av kontaktuppgift räcker i stället för namnunderskrift.
Myndigheten SST förtydligar sig i ett försök att minska oro och frustration kring statsbidragen i kyrkorna. Bild från Korskyrkan i Norrköping.
Edoxia Botros
Centrala medlemsregister hos trossamfunden är inget krav för att få statsbidrag, förtydligar Myndigheten SST efter kritiken mot de nya reglerna från främst frikyrkorna. Och så räcker det med en kontaktuppgift till betjänade i kyrkorna, uppger myndigheten till Dagen.