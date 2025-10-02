Nyheter

Elisabet Lann (KD): ”Jag kanske är lite för tjurig för att inrätta mig i en församling”

Sjukvårdsministern berättar om sin relation till kyrkan och sitt dramatiska fall

Elisabet Lann (KD), sjukvårdsminister, intervjuas om sin frikyrkliga uppväxt och hennes mål att förstatliga vården.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Elisabet Lann (KD) svimmade sig rakt in i rampljuset under en pressträff som blev väldigt speciell. Dagen har träffat den nya sjukvårdsministern som berättar om sin tjuriga syn på kyrkligt engagemang och presenterar ett årtal när århundradets vårdreform skulle kunna vara genomförd.     

