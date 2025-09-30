Nyheter
Netanyahu: Stannar i Gaza – ingen palestinsk stat
Storslagen presentationen av USA:s fredsplan för Gaza - Hamas har inte svarat
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu skakar hand med USA:s president Donald Trump efter måndagens pressträff i Vita huset i Washington DC.
Alex Brandon/AP/TT
Israels militär stannar i Gazaremsan och landet har ”absolut inte” gått med på bildandet av en palestinsk stat. Så låter det från Benjamin Netanyahu kort efter den storslagna presentationen av USA:s fredsplan för Gaza. Hamas har ännu inte svarat.