Netanyahu: Stannar i Gaza – ingen palestinsk stat

Storslagen presentationen av USA:s fredsplan för Gaza - Hamas har inte svarat

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu skakar hand med USA:s president Donald Trump efter måndagens pressträff i Vita huset i Washington DC.
Israels militär stannar i Gazaremsan och landet har ”absolut inte” gått med på bildandet av en palestinsk stat. Så låter det från Benjamin Netanyahu kort efter den storslagna presentationen av USA:s fredsplan för Gaza. Hamas har ännu inte svarat.

