Nyheter

Fullbokat till Jesus conference i Örebro: 3 000 unga vuxna kommer 

Gratis arrangemang som sponsras av kristna företagare och privatpersoner • "Vi ser att Jesus reser upp en ny generation som vill gå all in”.

Bilder från Jesus Conference 2023 i Örebro. I år har konferensen nästan tredubblats jämfört med då.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Det startade med en dröm hos tre unga visionärer om att få se sin egen generation samlas kring Jesus. Nästa lördag samlas 3 000 unga vuxna till Jesus conference på Conventum Arena i Örebro. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter örebro jesus unga vuxna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning