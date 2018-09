"Uppväxta i kyrkan blir lyckligare som vuxna"

Nyheter

Den har gjorts vid det ansedda universitetet i Harvard och publiceras i tidskriften American Journal of Epidemiology.

Ungefär 5 000 personer deltog i studien som följde barn från 8 till 14 års ålder. Vid 20 års ålder gjordes en utvärdering av deras psykiska, mentala och fysiska hälsa.

Forskarna undersökte bland annat hur ofta de gick i kyrkan och hur mycket tid de ägnade åt bön, rapporterar townhall.com.

Ger starkare karaktär

De kom fram till att barn som växer upp i en kristen miljö , till exempel i en församling, tenderar att må bättre såväl psykiskt som fysiskt som vuxna individer, skriver worldreligionnews.

I mer konkreta ordalag handlar det om starkare karaktär, mindre benägenhet till drogmissbruk (marijuana), färre sexuella partners samt ökad vilja att ägna sig åt frivilligarbete.

– Man behöver inte vara ett geni för att inse att vi alla behöver ha kontakt med Gud. Ju mer samhället drar barn och vuxna bort från Guds-relationen, desto mer kaos och mindre frid blir det i samhället, skriver journalisten Chad Whittle.

Studiens titel är Associations of Religious Upbringing With Subsequent Health and Well-Being From Adolescence to Young Adulthood: An Outcome-Wide Analysis.