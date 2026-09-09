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Victorias bön vid kung Haralds kista: ”O Herre, gör mig till ett redskap”
Den svenska kronprinsessan läste den helige Franciskus av Assisis bön frid
”O Herre, gör mig till ett redskap för din frid”, bad kronprinsessan Victoria under begravningsgudstjänsten i Oslo domkyrka.
Stian Lysberg Solum/TT
Begravningsgudstjänsten för Norges kung Harald V i Oslo domkyrka är över. Under militär överflygning förs den avlidne monarkens kista nu mot Akershus fästning, där han ska föras till sin sista vilan.