Familj | Jubilar

Andreas Nielsen: ”En bra sak är att inte googla sig själv”

Hillsongpastorn fokuserar på att en dag kunna ”avsluta med heder och med flaggan i topp, utan att ha tabbat mig under andra halvlek”, säger han i stor 50-årsintervju

”Nu har jag inga krig att utkämpa, jag måste inte visa någonting”, säger Hillsongpastorn Andreas Nielsen, som nu fyller 50 år.
Arash Asadi
Reporter
Publicerad

Hillsongpastorn Andreas Nielsen leder en av Sveriges mest inflytelserika församlingar. Men de inomkyrkliga debatterna håller han sig utanför. Nu fyller han 50 år – och har insett att tiden en dag kommer ta slut.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

jubilar familj

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning