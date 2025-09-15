Familj | Jubilar
Andreas Nielsen: ”En bra sak är att inte googla sig själv”
Hillsongpastorn fokuserar på att en dag kunna ”avsluta med heder och med flaggan i topp, utan att ha tabbat mig under andra halvlek”, säger han i stor 50-årsintervju
”Nu har jag inga krig att utkämpa, jag måste inte visa någonting”, säger Hillsongpastorn Andreas Nielsen, som nu fyller 50 år.
Sebastian Ekman
Hillsongpastorn
Andreas Nielsen leder en av Sveriges mest inflytelserika församlingar. Men de
inomkyrkliga debatterna håller han sig utanför. Nu fyller han 50 år – och har
insett att tiden en dag kommer ta slut.