”Novent för mig är hemmagjord äppelglögg”

Ingredienser: Äppeljuice/äppelmust

2 kanelstänger

2–3 stjärnanis

½ tsk mortlad/malen kardemumma

½ tsk vaniljsocker

Novent är kanske för många ett nytt fenomen som dykt upp senaste åren; att fira novent i november, som ett sätt att inte börja med advent och jul för tidigt, men samtidigt ha något mysig att se fram emot i höstmörkret. För mig är novent tända ljus, pyssel, stickning, böcker och en stor kopp te. Jag tycker det blir lite roligare att göra varje säsong speciell, att försöka uppmärksamma vad som är gott för den tid som är nu.

I Sverige har vi ju lyxen att ha tydliga årstider – varje årstid med sin charm, och jag tror jag behöver hitta det positiva och speciella med november för att orka med mörkret. Vi har olika säsonger i livet – vissa mörkare än andra – men jag tror att vi oftast kan hitta något ljust mitt i varje säsong. Om än inget annat än Jesus, så är i alla fall han där med sin famn och sina löften om att ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Får du tag på det – då har du fått tag på allt.

Novent för mig är även hemmagjord äppelglögg. Det är inte så juligt som glögg, utan höstligt, mustigt kryddigt och ”novellist”. Och ja, jag tycker man får äta pepparkakor redan till novent.

Gör så här:

Du kan använda i princip vilken dryck som helst. Jag brukar köpa färdig äppeljuice, men extra lyxigt blir det om du har hemmagjord äppelmust till exempel.

Lägg allt i en kastrull och värm upp så att det nästan kokar. Låt stå en stund så att smakerna hinner komma fram. Sila sedan av de stora kryddorna, värm upp och servera.

Om du vill göra en snabbare variant så använd malda kryddor. Då är det bara att blanda i, koka upp och servera.

Njut av novent!