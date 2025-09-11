Familj | Jubilar

Anton, 35, gick ombord på Shalom som barn – steg aldrig i land

35-årige skepparen Anton Borgemo från Kalmar om en annorlunda uppväxt till sjöss som banade väg för en egen kallelse. 

Anton Borgemo.
Eva Janzon
Reporter
Publicerad

Ena dagen står Anton Borgemo bakom ratten på missionsbåten Shalom eller talar med ungdomarna ombord om Jesus. En annan dag, som före samtalet med Dagen, bär han in möbler till second hand-butiken i Mönsterås. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

second hand anton borgemo båtliv och segling familj jubilar kalmar mission mönsterås oskarshamn

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning