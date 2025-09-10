Familj

Barnboksförfattaren Åke Olofsson har fått hembud

Var den som föreslog att pingströrelsens bygge på Stora Essingen skulle heta Dagenhuset

Författaren och läraren Åke Olofsson avled den 8 september.
Urban Thoms
Publicerad

Av hela sitt hjärta längtade Åke Olofsson efter att få se vilka planer Gud har för Stockholm och för Sverige. Han levde i övertygelsen om att vårt land står inför en stor väckelse, men det får han i så fall beskåda på avstånd, för på måndagseftermiddagen somnade läraren, författaren och idésprutan in efter en lång tids sjukdom.

