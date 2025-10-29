Familj Grattis på namnsdagen Viola Grafström! ”Jag har gett mig på att skriva lite musik som jag hoppas släppa framöver” Viola Grafström. Privat Martin Einald Martin Einald Martin Einald Familjeredaktör & redigerare Publicerad 2025-10-29 - 05:00 I dag har Viola namnsdag. En som kan fira är Viola Grafström, som har ägnat många år som internationell lovsångsledare, och bland annat tidigare varit bosatt på Hawaii. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. familj namnsdag