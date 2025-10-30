Familj
Lepramissionen firar 40-årsjubileum
”Världens äldsta sjukdom” stänger ute människor från samhället – i generationer
En av deltagarna i Lepramissionens projekt i Indien. Han är funktionsnedsatt och hjälper andra med lepra att få statlig sjukpension.
Johan Bäckrud/Lepramissionen
Det var 40 år sedan som sju samfund i Sverige gick samman för att bekämpa ”världens äldsta sjukdom” lepra, eller som den också är känd, spetälska. Nu, fyra decennier senare, är sjukdomen inte lika vanlig enligt Johan Bäckrud, direktor för Lepramissionen.