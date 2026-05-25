Kultur | Kulturessä
Påve Leo XIV vill med sin encyklika belysa hur mänskligheten står inför ett val. Inte för eller emot teknik utan inför huruvida artificiell intelligens ska användas i lusten att erövra eller i viljan att betjäna.
Alessandra Tarantino /AP/TT
Anders Piltz:
Påve Leo uppmanar till vägval om AI – varnar för risken att bygga ett nytt Babels torn
Anders Piltz skriver med anledning av Påve Leos encyklika Magnifica humanitas om artificiell intelligens
Teknik är aldrig neutral, den gör det som uppdragsgivaren vill. Aldrig tidigare har teknologin ställt oss inför så stora etiska utmaningar och obesvarade frågor som nu. Denna snabba utveckling är tvetydig: den måste styras med etisk och social eftertänksamhet, så att inte tekniken övertar det moraliska ansvaret och konsekvenstänkandet.