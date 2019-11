Hope: ”Amen” (Light & Salt Records)

Betyg: 4

Det är svårt att ta in att detta är ett svenskt debutalbum producerat utan uppbackning av ett stort resursstarkt produktionsbolag. Resultatet lämnar nämligen inget i övrigt att önska. Men kanske är det också hemligheten, att artisten Hope, eller Therése Sandström som hon egentligen heter, tillsammans med sin make, musikern och producenten Joakim Sandström kunnat gå all in på sin vision om hur modern popmusik med ett positivt budskap ska låta.

Att det låter bra är ingen överraskning för den som lyssnat på de singlar som Hope droppat på digitala plattformar sedan 2017. Ett par av dem har nåt mer än 200 000 lyssningar på Spotify. Hon har även medverkat på ett par av Sebastian Staksets kristna soloalbum.

Så hur karaktäriserar man då Hopes första fullängdsalbum? Kortfattat en väldigt bra sångröst med egen karaktär, starka melodier och ett positivt budskap som kommunicerar kärnan i kristen tro med ett modernt tilltal. Dessutom finns flera låtar med hitpotential. Jag tänker särskilt på ”Never stop”, ”Under your wings” och ”All things new”, men det finns fler.

Musikaliskt tål Hope att jämföras med popdrottningen Zara Larsson alla dagar i veckan och handlar det om texternas behållning vinner Hope på knockut. Albumet ”Amen” finns endast utgivet i digital form. Åtminstone än så länge.