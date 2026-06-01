”Författarens recept för den som vill leva i världen men inte av världen är: Läs Bibeln! Håll dig till Ordet! Följ Jesus!” Gerd Altmann

Förtroendefullt ledarskap Författare: Åsa Kristensson

Förlag: Semnos (236 sidor)

Genre: Teologi

Ännu en bok om ledarskap i kristen kontext. Behövs det verkligen?

Ja, kanske. Även om mycket i Åsa Kristenssons bok Förtroendefullt ledarskap har sagts förut – och kanske sagts med större stringens, språket tenderar ibland att bli pratigt – så har den en odiskutabel förtjänst. Den talar om ett tjänande ledarskap och hämtar hela tiden exempel från Bibeln utan att snegla åt den managementlitteratur som vällt över oss likt en syndaflod sedan 1990-talet.

Tack för det.

Större delen av boken handlar om vad en kristen församling är, eller bör vara. I vår tid talas mycket om att kyrkan måste vara relevant. Mer sällan definieras begreppet. Men i stort sett menas nog att följa med sin tid, vara aktuell, ha vikt och värde och sätta avtryck i samtiden.

Självklart ska en kristen församling inte vända ryggen till samhället och sluta sig inom sitt skal. Men hur hittar man den balanspunkt som Jesus talar om när han manar sina efterföljare att leva i världen, men inte av världen (Joh 17: 14-16)?

En klok ledare inte ska omge sig med idel jasägare.

Kristensson varnar för en anpassning som leder vilse. Viljan att bli accepterad kan göra att församlingen tappar fokus på uppdraget – att bära fram ett budskap grundat i Jesus Kristus och hans ibland obekväma undervisning.

Författarens recept för den som vill leva i världen men inte av världen är: Läs Bibeln! Håll dig till Ordet! Följ Jesus!

Jesus lyfts också fram som det stora exemplet för den som är ledare i församlingen. Han som viftade bort den djävulska frestelsen att bruka makten för egen vinning. Han som avstod för att tjäna.

Ett av författarens mer konkreta råd med tydlig samtidsadress är att en klok ledare inte ska omge sig med idel ja-sägare. ”Om alla som finns runt ledaren går åt exakt samma håll finns det ingen gräns för hur illa det kan gå.”

Jo tack, vi vet. Det finns lite för många exempel på den saken i modern kyrkohistoria.



