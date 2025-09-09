Livsstil
”Man måste inte lära sig att leva med smärta i kroppen”
Ulrika Thorsson på Hönö har arbetat med patienter som lider av kronisk smärta i 25 år.
Kvinnomiddagarna i kyrkan hade aldrig haft så många besökare som när smärtkonsulten Ulrika Thorsson blev inbjuden för att föreläsa om kronisk smärta.
Julia Sjöberg & Hosein Sediqi
Att lyssna och försöka förstå en annan människas smärta kan vara livsviktigt. Det menar Ulrika Thorsson som mött hundratals patienter med kronisk smärta eller migrän i sitt arbete som smärtkonsult. Nu har hon skrivit en bok för att fylla i kunskapsluckorna hon ser, även inom vården.