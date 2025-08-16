Det är som att lagen, kraven och tvången smyger sig in igen, 'du måste göra det här och du måste göra det där', skriver Sebastian Stakset. Ryan Snaadt

Den enda regeln som Adam och Eva fick i Edens lustgård var att inte äta från trädet som gav dem kunskap om gott och ont. Sedan vet vi ju hur historien fortsatte genom Gamla testamentet. Hur människan gång på gång svek Gud och hans vilja. Vi ser hur Moses gick upp på berget och fick föreskrifterna och buden som Israels folket skulle leva efter.