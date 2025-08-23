Livsstil | Krönika
"Vår uppgift är att ge gåvorna vi fått vidare utan att förvänta oss något tillbaka", skriver Hanna Simonsson.
Olivie Strauss
Hanna Simonsson:
De gåvor vi fått har Jesus redan betalat
"Ett ärligt "förlåt" kan kosta på värdigheten eller stoltheten, men det är ingenting i jämförelse med vad det ger", skriver Hanna Simonsson
En jul för många år sedan hade ett av mina
syskonbarn kommit på att det också är roligt att få ge bort en julklapp i
stället för att bara ta emot. Hon var sex år gammal och hade
noga valt ut vem som skulle få en julklapp av henne och den lyckliga vinnaren
blev jag.