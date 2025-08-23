Livsstil | Krönika

"Vår uppgift är att ge gåvorna vi fått vidare utan att förvänta oss något tillbaka", skriver Hanna Simonsson.

Hanna Simonsson:
De gåvor vi fått har Jesus redan betalat

"Ett ärligt "förlåt" kan kosta på värdigheten eller stoltheten, men det är ingenting i jämförelse med vad det ger", skriver Hanna Simonsson

Publicerad

En jul för många år sedan hade ett av mina syskonbarn kommit på att det också är roligt att få ge bort en julklapp i stället för att bara ta emot. Hon var sex år gammal och hade noga valt ut vem som skulle få en julklapp av henne och den lyckliga vinnaren blev jag. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstilskrönika teologi livsstil bibel krönikor

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning