"Vår uppgift är att ge gåvorna vi fått vidare utan att förvänta oss något tillbaka", skriver Hanna Simonsson. Olivie Strauss

En jul för många år sedan hade ett av mina syskonbarn kommit på att det också är roligt att få ge bort en julklapp i stället för att bara ta emot. Hon var sex år gammal och hade noga valt ut vem som skulle få en julklapp av henne och den lyckliga vinnaren blev jag.