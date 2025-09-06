Livsstil
Marcus hoppade av sin karriär för att kämpa för rent vatten
"Innerst inne hade jag inget val", säger Marcus Åhlander, som är en av grundarna till hjälporganisationen Water Matters.
"Utan vatten är man fast i negativ spiral, man kommer aldrig vidare för det finns helt enkelt inga förutsättningar. Men med rent vatten vänder spiralen spikrakt uppåt", säger Marcus Åhlander, en av grundarna till organisationen Watter Matters.
Elin Garcia
KENYA. Organisationen Water Matters vill ge isolerade byar möjlighet till rent vatten, men framför allt hopp och framtidstro. Marcus Åhlander är en av grundarna och valde att offra karriären, men har fått se människors liv förvandlade.