Livsstil
Matinfluencern: Jag slogs av hur orättvist livet är
Influencern Alexandra Truedsson bakom kontot Matochmarang följde med organisationen Water Matters till Kenya - fick sina följare att skänka 50 000 kronor till arbetet.
Alexandra Truedsson följde med organisationen Water Matters, till Kenya och fick upp ögonen för hur olika livet ser ut när man aldrig kan räkna med att det finns rent vatten.
Mat-influencern Alexandra Truedsson, som driver populära Matochmarang på Instagram, följde med Water Matters på en resa till Kenya.