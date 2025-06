Somriga utflyktsmål med historisk, kristen koppling

Vattenland och lekparker i all ära, men under en familjesemester kan det också vara roligt att få upptäcka något nytt tillsammans - platser med ett djup och en historia.

Vi listar sju platser i Sverige med kristen koppling som nog kan glädja både vuxen och barn.





Hångers källa - en plats så vacker att psalmer här skrivs

Hångers källa Wikimedia

I en fridfull skogsglänta på norra Gotland, omgiven av lummiga träd, ligger ett naturskönt område med en klar källa. Här sägs teologiprofessorn, tillika psalmförfattaren Israel Kolmodin ha suttit på en sten och låtit sig inspireras till att skriva en av våra mest älskade sommarpsalmer: Den blomstertid nu kommer.

Kolmodin återkom flera gånger under sin livstid (1643-1709) till just Lärbro socken och den gård där källan finns belägen. I närheten ligger även ruinen av Ganns kyrka, uppförd på 1200-talet. Enligt en sägen var det just här som Israel Kolmodin skulle hålla högmässa på självaste midsommardagen 1692. Eftersom han kom lite tidigt strosade han ner till källan och satte sig där för att tänka och be. Resten är som sagt psalmhistoria, som gett avtryck på tusentals skolavslutningar sedan dess.

Vid källan finns en minnessten över diktaren, rest 1944.

Hångers källa med omgivning är ett så kallat naturminne, det vill säga ett fridlyst område för skyddsvärda naturföreteelser.

Vad: Naturskönt område med källa, kyrkoruin och minnessten.

Var: Lärbo socken på norra Gotland.



Heliga Birgittas bönegrotta - här lekte ett blivande helgon

Heliga Birgittas bönegrotta Anna Ulfsten

Birgitta Birgersdotter (1303-1373) var bara sju år gammal när hon fick ta emot sina första uppenbarelser från Gud. Hon växte upp i en rik familj i Uppland, giftes bort som 13-åring och födde åtta barn. När maken Ulf hade dött gick hennes dröm om att bli nunna i uppfyllelse. Hon grundade en ny klosterorden i Vadstena, Birgittinorden, och utnämndes efter sin död till helgon inom den världsvida romersk-katolska kyrkan.

I närheten av gården i Finsta där hon växte upp finns två stora klippblock där hon brukade leka och även be. Här satte Birgittasystrarna upp ett kors 1959 där det står: ”Min kärlek är korsfäst.” I närheten finns också Birgittastigen och Birgittas källa.

Vad: Grotta där Birgitta lekte som barn.

Var: Rimbo utanför Uppsala.



Laestadiuspörtet - här bodde väckelsepastorn

Læstadiuspörtet Wikimedia

Læstadiuspörtet är ett kulturminnesmärke, beläget i Karesuando, Sveriges nordligaste kyrkby. I det knuttimrade pörtet bodde prästen Lars Levi Læstadius (1800-1861) som blev ledare för den inomkyrkliga väckelse som efter honom kallas för læstadianismen. Han var även botaniker, författare och förespråkare för nykterism.

Det är det enda kvarvarande huset av pastorsbostället och står öppet för besökare.

Inuti finns träbänkar som härstammar från den gamla kyrkan i Karesuando. Väggarna är smyckade med altartavlan, samt bilder av de första predikanterna från väckelsen. Bostaden används ibland för gudstjänster och även en del vigslar och dop. Muonioälven som flyter bredvid utgör gräns mot Finland.

Väggarna är smyckade med altartavlan, samt bilder av de första predikanterna från väckelsen.

Vad: Knuttimrat pörte med ett större rum, en handkammare och en farstu.

Var: Karesuando.

Ansgarskorset på Björkö - historia med vacker utsikt

Ansgarskorset Wikimedia

Ansgar var en missionär och munk som levde under 800-talet. Han brukar kallas för "Nordens apostel" eftersom han sändes hit för att sprida kristendomen. När han först kom till Sverige var det just till Birka, på Björkö i Ekerö kommun, som han kom. Därför är det här som Ansgarsmonumentet, eller Ansgarskorset är rest, till minne.

Det restes 1834, tusen år efter att han ankom, och ligger på en klippa med utsikt över skärgårdens hav. I området finns även Ansgarskapellet, byggt cirka 1930, det vill säga hundra år efter att Angsgarsmonumentet restes. Kapellet har öppet under sommaren för enskilda besökare och grupper.

Vad: Monument på klippa.

Var: Björkö, Ekerö.

Husaby biskopsborg - mäktig fästning för kyrkan

Husaby biskopsborg och Sankt Sigfrids källa Andrea Grave-Müller

Under medeltiden var Husaby i Götene en viktig plats för kyrkan. Här låg den präktiga biskopsborgen med fyra våningar, som delvis finns bevarad än i dag. Den äldsta delen av borgen är det kvadratiska stenhuset, vars ena vägg ännu reser sig mer än femton meter hög. Bottenvåningen är bevarad och här finns tre rum och ett litet utrymme som antagligen fungerade som fängelse. Även den tjocka ringmuren runt borgen är bevarad upp till två meters höjd.

Sankt Sigfrids källa Andrea Grave-Müller

Här finns även Sankt Sigfrids källa som ligger nära Husaby kyrka. Enligt traditionen ska Olof Skötkonung ha döpts här av den engelske missionären Sigfrid i början av 1000-talet.

Vad: Biskopsborg och källa.

Var: Götene.

Varnhems klosterkyrka och klosterruin - här vilar kungar

Varnhems klosterkyrka Wikimedia

Varnhem i Västergötland var under lång tid ett betydande centrum politiskt, kulturellt, andligt och ekonomiskt. Här vilar tre svenska medeltidskungar, och även Stockholms grundare Birger Jarl. Klostret som låg här grundades på 1000-talet och var självförsörjande. Man hade bland annat ett fungerande vatten - och avloppssystem vilket var mycket ovanligt. Här kan man också besöka klostermuseet och Kata gård - en av Sveriges äldsta kyrkor, som är en privat gårdskyrka från vikingatiden.

Under turistsäsongen finns möjlighet att gå en guidad visning av kyrkan och dess fängslande historia.

Var: Varnhem, Västergötland.

Vad: Klosterområde från medeltiden.

Kapelludden på Öland - stenkors, fyr och bad



Kapelludden Wikimedia

Vid Kapelludden på mellersta Öland finns något för den natur - och historieintresserade. En medeltida kapellruin och ett stort stenkors, en fyr, en badplats, en hamn och sjöbodar.

Här ståtar ett tre meter högt stenkors från 1200-talet, med klöverformade korsändar. I hålet på korsets ena sida sägs en krok med en offerbössa ha hängt. Korset var ett intyg för torg- och marknadsfrid, som garanterades av biskopen i Linköpings stift. Korset stod på ett litet torg som omgavs av en mur och det var där affärerna gjordes upp.

Wikimedia

Här finns också S:ta Britas kapell - en ruin från ett medeltida kapell som man kan gå in i. Det var stort nog att hysa en större församling under de tider på året då handeln var som mest aktiv. Strand och hamn med sjöbodar finns här också.

Vad: Stenkors i vacker omgivning.

Var: På Ölands östkust i Bredsättra socken.