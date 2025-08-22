Nyheter
1 400 unga ryms inte i ekumenisk lovsångsgudstjänst – får lovsjunga på annan plats
Stort intresse för biskoparnas ungdomsmöte i Svenska kyrkan resulterar i parallell lovsångsgudstjänst för de unga i Filadelfiakyrkan
Amanda Carlshamre, projektledare för biskoparnas ungdomsmöte i Stockholm.
Michael Campanella
Biskoparnas ungdomsmöte lockar 1 400 unga från hela landet till Stockholm i helgen. Så många får inte plats vid den ekumeniska lovsångsgudstjänsten i Storkyrkan på fredagskvällen, utan ungdomarna från Svenska kyrkan får ordna en egen lovsångssamling parallellt i Filadelfiakyrkan.