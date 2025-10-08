Nyheter
Han lägger flest religionskritiska förslag av alla politiker i riksdagen
Flera politiker väljer att lyfta sina hjärtefrågor under allmänna motionstiden
Statsminister Ulf Kristersson (M) talar i samband med riksmötets öppnande, vilket också var starten på den allmänna motionstiden, där enskilda riksdagsledamöter får lägga fram sina egna förslag.
Anders Wiklund/TT
En politiker sticker ut från mängden när det handlar om att lägga förslag som ska förbjuda olika religiösa uttryck och traditioner.