Nyheter

SVT visade förre påvens svenska favoritchoklad – fälls

Det borde ”ha varit möjligt för SVT att redigera inslaget innan det sändes”, menar granskningsnämnden

När kardinal Anders Arborelius mötte pressen efter påven Franciskus bortgång syntes tre chokladaskar i SVT:s sändning.
Arash Asadi
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Tre chokladaskar stod staplade på varandra när den svenske kardinalen Anders Arborelius mötte pressen efter den förre påve Franciskus bortgång. SVT klippte inte bort askarna ur sin sändning – och fälls nu i granskningsnämnden.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

juridik anders arborelius nyheter svt påve franciskus

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning