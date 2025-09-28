Nyheter
SVT visade förre påvens svenska favoritchoklad – fälls
Det borde ”ha varit möjligt för SVT att redigera inslaget innan det sändes”, menar granskningsnämnden
När kardinal Anders Arborelius mötte pressen efter påven Franciskus bortgång syntes tre chokladaskar i SVT:s sändning.
Claudio Bresciani/TT
Tre chokladaskar stod staplade på varandra när den svenske kardinalen
Anders Arborelius mötte pressen efter den förre påve Franciskus bortgång. SVT
klippte inte bort askarna ur sin sändning – och fälls nu i granskningsnämnden.