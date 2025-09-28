Mormonkyrka i brand efter skottlossning – fyra döda

En kraftig brand rasar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga i Grand Blanc i delstaten Michigan. Julie J/AP/TT

Den misstänkte skytten är död. Dådet ägde rum vid en mormonkyrka, mer känd som Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, i Grand Blanc, beläget några mil norr om Detroit.

På bilder och filmklipp i sociala medier som sägs vara tagna vid platsen syns ett massivt rökmoln stiga mot himlen från den brinnande byggnaden.

USA:s president Donald Trump kallar i ett inlägg på Truth Social attacken för ”fruktansvärd” och manar till att be för offren.

”Denna våldsepidemi i vårt land måste få ett slut, omedelbart!”, skriver han.

Dådet sker dagen efter det att Russell M Nelson, mormonkyrkans högste ledare, gick bort vid 101 års ålder.