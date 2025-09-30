Nyheter

Lovsångsledarens familj överlevde ryska bombattacken mirakulöst

Tackar Gud i lovsångsvideo utanför sitt totalförstörda hus

Bildcollage: Hand som pekar på sönderbombat hus som fortfarande ryker. Grupp av människor som sjunger lovsång framför ruinerna. Mark Sargeev med halskrage framför ruinerna.
Mark Sergeev
Urban Thoms
Reporter
Tidigt i söndags morse vaknade Mark Sergeev och hans familj av att en rysk bomb briserade i deras radhuslänga. Föräldrarna och deras tre pojkar överlevde mirakulöst. Senare samma dag postar de en video där de sjunger ut sitt tack till Gud med ruinerna som bakgrundsfond. 

