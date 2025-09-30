Nyheter
Lovsångsledarens familj överlevde ryska bombattacken mirakulöst
Tackar Gud i lovsångsvideo utanför sitt totalförstörda hus
Tidigt natten mellan den 27 och 28 september vaknade Mark Sergeev och hans familj av att en rysk bomb briserade i deras radhuslänga. Föräldrarna och deras tre pojkar överlevde, men i princip allt de ägde är förstört. Senare samma dag postar de en video där sjunger ut sitt tack till Gud med ruinerna i bakgrunden.
Privat
