Nyheter

Aktivister genomförde klimataktion vid fyra svenska kyrkor

Vill påverka resultatet i kyrkovalet med frågan om skogsbruket: ”Allt hänger på hur valet faller ut”

Klimataktion vid Uppsala domkyrka.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Tidigt på torsdagsmorgonen – dagarna innan kyrkovalet – genomförde aktivister från Extinction Rebellion en koordinerad aktion mot Svenska kyrkan på fyra orter.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkan göteborgs stift klimatet luleå stift uppsala stift nyheter skogsbruk stockholms stift umeå

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning