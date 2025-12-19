Nyheter Alice Bah Kuhnke (MP) i politiskt julbus riktat mot M och KD i EU-parlamentet Hängde upp en julgranskula med politiskt budskap om att Jesus var flykting Janerik Henriksson/TT Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2025-12-19 - 05:00 Senast uppdaterad 2025-12-19 - 09:39 MP-profilen Alice Bah Kuhnke hade med sig en julgranskula med budskapet ”Jesus var en flykting” till EU-parlamentets stora julgran. Hennes tydliga poäng var att de konservativa grupperna i parlamentet tycks ha glömt bort det i sin politik. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. nyheter jul migrationspolitik miljöpartiet alice bah kuhnke