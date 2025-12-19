Nyheter

Alice Bah Kuhnke (MP) i politiskt julbus riktat mot M och KD i EU-parlamentet 

Hängde upp en julgranskula med politiskt budskap om att Jesus var flykting

Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

MP-profilen Alice Bah Kuhnke hade med sig en julgranskula med budskapet ”Jesus var en flykting” till EU-parlamentets stora julgran. Hennes tydliga poäng var att de konservativa grupperna i parlamentet tycks ha glömt bort det i sin politik. 

