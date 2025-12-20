Nyheter

Hillsong får ja till bygglov av ny gudstjänstlokal i norra Stockholm

Försiktig glädje från pastor Andreas Nielsen – fortfarande går beslutet att överklaga.

Hillsong lämnar nuvarande gudstjänstlokalen i Arlanda stad om byggplanerna i Rotebro i norra Stockholm går slutligt i lås.
Församlingen Hillsong har fått bygglov för ett nytt event- och konferenscenter i Rotebro i norra Stockholm, som också ska fungera som gudstjänstlokal. Huvudpastor Andreas Nielsen gläds över beslutet, säger han till Dagen.

