Hillsong får ja till bygglov av ny gudstjänstlokal i norra Stockholm
Försiktig glädje från pastor Andreas Nielsen – fortfarande går beslutet att överklaga.
Hillsong lämnar nuvarande gudstjänstlokalen i Arlanda stad om byggplanerna i Rotebro i norra Stockholm går slutligt i lås.
Natanael Gindemo
Församlingen Hillsong har fått bygglov för ett nytt event- och konferenscenter i Rotebro i norra Stockholm, som också ska fungera som gudstjänstlokal. Huvudpastor Andreas Nielsen gläds över beslutet, säger han till Dagen.