Kyrkovalet och Charlie Kirk bland det mest googlade under året som gått
Många svenskar sökte på nätet för att få hjälp med hur de skulle rösta i kyrkovalet – och för att veta mer om den mördade kristna högerdebattören Charlie Kirk, som mördades i september
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin (S) tillsammans med Stefan och Ulla Löfven förtidsröstar i kyrkovalet.
Jacob Zetterman
När Google nu släpper listor på vad folk har googlat på under året finns det flera kopplingar till tro och kyrka. Tydligast är sökandet om information om kyrkovalet och Charlie Kirk.