Hillsonggrundaren om terrordådet på Bondi beach: ”Skedde utanför fönstret”
Nya Hillsongledarna i Australien: ”I denna hjärtskärande tid står vi tillsammans med den judiska gemenskapen och deras ledare, som vi älskar”
”En tragedi utspelar sig här utanför vårt fönster. En till synes antisemitisk attack under Hannukas första dag. Vänligen be.”, skriver Brian Houston till klippet.
Efter masskjutningen riktad mot judar på Bondi Beach i Australien har reaktioner världen över väckts. Bland dem finns Hillsongs grundare Brian Houston.