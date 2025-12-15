Nyheter

Frikyrkoförsamling i Skåne får 6,8 miljoner kronor för läsprojekt

Pastor Håkan Kenne säger sig vara både överväldigad och överraskad

Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Församlingen Livsglädje i Landskrona har fått 6,8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ett läsprojekt. Pastor Håkan Kenne berättar att pengarna också ska användas för att bekämpa ofrivillig ensamhet hos äldre.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

allmänna arvsfonden nyheter landskrona evangeliska frikyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning