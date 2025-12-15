Nyheter Frikyrkoförsamling i Skåne får 6,8 miljoner kronor för läsprojekt Pastor Håkan Kenne säger sig vara både överväldigad och överraskad Ali Lorestani/TT Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2025-12-15 - 05:15 Församlingen Livsglädje i Landskrona har fått 6,8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ett läsprojekt. Pastor Håkan Kenne berättar att pengarna också ska användas för att bekämpa ofrivillig ensamhet hos äldre. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. allmänna arvsfonden nyheter landskrona evangeliska frikyrkan