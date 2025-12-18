Nyheter

Joel Halldorf föreslår att KD byter namn – eller ändrar sin migrationspolitik

KD:s partisekreterare Liza-Maria Norlin svarar att man inte bör slå Bibeln i huvudet på folk när det gäller hur man ska dra politiska slutsatser ur texterna

Kyrkohistorikern Joel Halldorf anser att Kristdemokraterna antingen bör byta namn eller politik.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Pingstpastor Christian Mölk har fått debatten att hetta till efter sitt utspel om att säga nej till KD och Tidöpartierna. Nu önskar kyrkohistorikern Joel Halldorf att KD antingen ska byta namn eller politik, medan parti­sekreterare Liza-Maria Norlin undrar hur de förväntas göra politik av Bibelns alla berättelser.

