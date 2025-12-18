Nyheter
Joel Halldorf föreslår att KD byter namn – eller ändrar sin migrationspolitik
KD:s partisekreterare Liza-Maria Norlin svarar att man inte bör slå Bibeln i huvudet på folk när det gäller hur man ska dra politiska slutsatser ur texterna
Kyrkohistorikern Joel Halldorf anser att Kristdemokraterna antingen bör byta namn eller politik.
Eva Janzon
Pingstpastor Christian Mölk har fått debatten att hetta till efter sitt utspel om att säga nej till KD och Tidöpartierna. Nu önskar kyrkohistorikern Joel Halldorf att KD antingen ska byta namn eller politik, medan partisekreterare Liza-Maria Norlin undrar hur de förväntas göra politik av Bibelns alla berättelser.