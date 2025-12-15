Nyheter

Brå skrev att anmälda antisemitiska hatbrott ”ökat något” – hade ökat med 95 procent

När Dagen frågar om det är en felskrivning lägger myndigheten locket på

Polisanmälningar om antisemitiska hatbrott ökade med 95 procent mellan 2022 och 2024, enligt Brottsförebyggande statistik. Men myndigheten anger i ett pressmeddelande att denna kategori mellan de två åren har ”ökat något”.
Arash Asadi
Publicerad Senast uppdaterad

Polisanmälda hatbrott med antisemitiska motiv har nästan fördubblats på två år. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Men myndigheten själv anger i ett pressmeddelande att de antisemitiska hatbrotten har ”ökat något”.

nyheter antisemitism brottsförebyggande rådet islamofobi

