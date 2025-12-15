Nyheter
Brå skrev att anmälda antisemitiska hatbrott ”ökat något” – hade ökat med 95 procent
När Dagen frågar om det är en felskrivning lägger myndigheten locket på
Polisanmälningar om antisemitiska hatbrott ökade med 95 procent mellan 2022 och 2024, enligt Brottsförebyggande statistik. Men myndigheten anger i ett pressmeddelande att denna kategori mellan de två åren har ”ökat något”.
Janerik Henriksson/TT
Polisanmälda hatbrott med antisemitiska motiv har nästan fördubblats på två år. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Men myndigheten själv anger i ett pressmeddelande att de antisemitiska hatbrotten har ”ökat något”.