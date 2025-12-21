Nyheter

Heta känslor när Turning Point möts – stödet för Israel en av stridsfrågorna

Erika Kirk: Det känns som en Thanksgivingmiddag där familjeangelägenheter diskuteras

Erika Kirk är en av huvudpersonerna på Turning Points AmericaFest.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Just nu äger ett av Turning Points årliga arrangemang, AmericaFest, rum i Phoenix, Arizona. Tiotusentals människor deltar och trots att organisationen har fått ett stort uppsving sedan mordet på grundaren Charlie Kirk har AmericaFest kantats av interna motsättningar.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

palestina nyheter donald trump charlie kirk israel-palestina-konflikten israel usa turning point usa

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning