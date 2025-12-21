Nyheter
Heta känslor när Turning Point möts – stödet för Israel en av stridsfrågorna
Erika Kirk: Det känns som en Thanksgivingmiddag där familjeangelägenheter diskuteras
Erika Kirk är en av huvudpersonerna på Turning Points AmericaFest.
Jon Cherry
Just nu äger ett av Turning Points årliga arrangemang, AmericaFest, rum i Phoenix, Arizona. Tiotusentals människor deltar och trots att organisationen har fått ett stort uppsving sedan mordet på grundaren Charlie Kirk har AmericaFest kantats av interna motsättningar.