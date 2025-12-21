Nyheter
Frälsningsarmén: Ensamstående med barn är ännu mer utsatta nu
Kåren i Östersund ger i december ett femtiotal hushåll ekonomisk hjälp till att kunna köpa julmat och julklappar till barnen • Kårledaren Inger Silfverdal: ”Civilsamhället mäktar inte med att ta ett så stort ansvar”.
"Man får inte pengarna att räcka till mat eller blöjor till barnen. Det är många som har svårt att klara av basutgifterna varje månad."
Renaud Confavreux & Carina Tyskbo
Inflation, arbetslöshet och krånglig myndighetsbyråkrati leder till att ensamstående med barn fått det svårare, inte minst i juletider. Det menar Inger Silfverdal, kårledare och officer på Frälsningsarmén i Östersund.