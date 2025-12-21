Nyheter

Nya bibelöversättningen byter ut ”härbärget” mot ”gästrummet”

Nyöversättningen av julevangeliet antyder att Jesu föddes hemma hos en familj •  Bibelsällskapet: "Det skulle vara märkligt om ingen tog hand om det resande unga paret i den hemstad där Josef hade släkt".

I nya översättningen portas höggravida Maria inte längre från ”härbärget", utan det saknas plats i ”gästrummet”.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Till julen 2026 finns en ny översättning av Nya testamentet att läsa på svenska. Där portas höggravida Maria inte längre från ”härbärget", utan det saknas plats i ”gästrummet”.  Dagen kan nu bekräfta ett par viktiga ordförändringar i bibeltexten runt beskrivningen av Jesu födelse. 

