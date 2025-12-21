Nyheter
Nya bibelöversättningen byter ut ”härbärget” mot ”gästrummet”
Nyöversättningen av julevangeliet antyder att Jesu föddes hemma hos en familj • Bibelsällskapet: "Det skulle vara märkligt om ingen tog hand om det resande unga paret i den hemstad där Josef hade släkt".
I nya översättningen portas höggravida Maria inte längre från ”härbärget", utan det saknas plats i ”gästrummet”.
Till julen 2026 finns en ny översättning av Nya testamentet att läsa på svenska. Där portas höggravida Maria inte längre från ”härbärget", utan det saknas plats i ”gästrummet”. Dagen kan nu bekräfta ett par viktiga ordförändringar i bibeltexten runt beskrivningen av Jesu födelse.