Nyheter

KD vill ändra i skollagen för att möjliggöra samlingar i kyrkan 

Vill få med sig de andra partierna på att låta utreda frågan

Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Kristdemokraterna går in i valrörelsen med ambitionen att ändra i skollagen, så att konfessionella inslag tillåts vid samlingar i kyrkan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

skolavslutningar i kyrkan nyheter kristdemokraterna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning