Nyheter KD vill ändra i skollagen för att möjliggöra samlingar i kyrkan Vill få med sig de andra partierna på att låta utreda frågan EsbjörnJohansson Eva Janzon Eva Janzon Eva Janzon Reporter Publicerad 2025-12-18 - 05:00 Kristdemokraterna går in i valrörelsen med ambitionen att ändra i skollagen, så att konfessionella inslag tillåts vid samlingar i kyrkan. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. skolavslutningar i kyrkan nyheter kristdemokraterna