Nyheter

Alice Teodorescu Måwe (KD) dömer ut biskop som moraliskt poserande

KD-toppen menar att man som kristen inte bara kan titta på intentionen när man debatterar migration utan att utfallet av politiken är det viktiga

Alice Teodorescu Måwe på Kristdemokraternas riksting 2025
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

KD-toppen Alice Teodorescu Måwe kastar sig nu in i debatten om migration och kristen tro, där hon varnar för en kristen hållning som mest består av ”moraliska poser”, där hon tar Stockholms biskop Andreas Holmberg som varnande exempel. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

migrationspolitik nyheter kristdemokraterna andreas holmberg alice teodorescu måwe

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning