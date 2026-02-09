Nyheter
Alice Teodorescu Måwe (KD) dömer ut biskop som moraliskt poserande
KD-toppen menar att man som kristen inte bara kan titta på intentionen när man debatterar migration utan att utfallet av politiken är det viktiga
Alice Teodorescu Måwe på Kristdemokraternas riksting 2025
Jacob Zetterman
KD-toppen Alice Teodorescu Måwe kastar sig nu in i debatten om migration och kristen tro, där hon varnar för en kristen hållning som mest består av ”moraliska poser”, där hon tar Stockholms biskop Andreas Holmberg som varnande exempel.