Nyheter
Centerpartiet stämmer in i frikyrklig kritik mot utvisningar
”Om man inte ändrar på det är man dum i huvudet”, säger Niels Paarup-Petersen (C) till Dagen
Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C).
Johan Nilsson/TT
Många frikyrkliga har reagerat på att välintegrerade människor ska utvisas från Sverige. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Niels Paarup-Petersen stämmer in, men tycker också att det är något av ett hyckleri när till exempelvis Liberalerna vill införa en etableringsventil.