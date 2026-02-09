Nyheter

Centerpartiet stämmer in i frikyrklig kritik mot utvisningar

”Om man inte ändrar på det är man dum i huvudet”, säger Niels Paarup-Petersen (C) till Dagen

Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C).
Jacob Zetterman
Många frikyrkliga har reagerat på att välintegrerade människor ska utvisas från Sverige. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Niels Paarup-Petersen stämmer in, men tycker också att det är något av ett hyckleri när till exempelvis Liberalerna vill införa en etableringsventil.

